Entre lágrimas. Yessenia Villanueva habló con Magaly Medina sobre su terrible situación en Estados Unidos. La hija de Melcochita reveló que fue desalojada de su hogar y ahora se encuentra viviendo en la calle. “Yo primero ayudaba a mi hermana Susan en su casa, pero para ella todo lo que hacía era malo, dormía en el suelo”, reveló. “Mi familia me dice que no me quieren ver, que yo he muerto”, lamentó. Después de esos episodios, se mudó a la casa de su sobrina, quien le cobraba 700 dólares por un área reducida donde podía quedarse. “Era un espacio al aire libre, primero en un mueble”, contó. El día de hoy, su familiar decidió cobrarle, aunque ella le pidió esperarla hasta el domingo. Esto desembocó en el desalojo de Yessenia Villanueva, quien ahora no cuenta con un hogar en el país del norte. VIDEO: ATV