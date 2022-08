Néstor Villanueva se presentó en “América hoy” este miércoles 10 de agosto y habló, entre otros temas, sobre el destino de la herencia que recibió Florcita Polo por parte de Augusto Polo Campos. En ese sentido, el cantante descartó haberse apropiado del dinero de la descendiente de Susy Díaz. “ Yo, en ningún momento, he chocado con la plata de la mamá de mis hijos porque ese dinero va hacia ella, no para mí. Yo no tengo acceso a sus tarjetas o movimientos para nada... La camioneta me la compré hace mucho tiempo, yo tenía ya una camioneta que dejé como parte de pago y puse un adicional para renovar... Don Augusto fallece el 2018 y mi departamento lo tengo hace como 10 años, en ese tiempo trabajaba con Los hermanos Silva, tenía mi tienda de calzados y me iba muy bien, así que saqué mi departamento y ayudé a la mamá de mis hijos para que saque uno a su nombre”, aseveró el intérprete. VIDEO: América TV