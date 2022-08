Tommy Portugal, en enlace telefónico, con el programa “Magaly TV, la firme” se defendió tras las afirmaciones de Mafer Portugal. El cantante, indignado, reveló que varias personas lo insultaron por redes sociales luego de que la joven dijera que nunca la apoyó en su crecimiento como artista o en su relación padre e hija. Asimismo, la conductora le increpó haber aplazado por años la prueba de ADN, ya que María Fernanda Véliz aún no lleva el apellido del cumbiambero. Por ello, la ‘Urraca’ tomó la decisión de que su programa se encargaría de aquel proceso: “Ojalá no nos dejes en visto”, dijo. Tras esto, quedaron que el próximo lunes, 15 de agosto, se llevará a cabo la evaluación. Tommy Portugal y Mafer tuvieron una acalorada conversación y no pudieron llegar a un acuerdo. VIDEO: ATV