Noel Schajris pagará viaje a cantante de “La voz Perú” para que conozca a su hija en Venezuela

Noel Schajris tuvo un conmovedor gesto con uno de los participantes de “La voz Perú” al enterarse que no había podido conocer a su hija en Venezuela por falta de dinero. Tras ser eliminado de la competencia, Gregory agradeció a Christian Yaipén, su entrenador, y dijo sobre su pequeña: “Nunca la he visto. No he podido viajar por muchos motivos, los primeros económicos, segundo los papeles (...) Después cayó la pandemia y todo ese dinero se me fue mandándoselo a ella y en mí, porque también me enfermé y, bueno, me tocó empezar de cero nuevamente”. Ante dicha revelación, el integrante de Sin Bandera se sintió muy emocionado y le dijo al concursante: “Yo en septiembre voy a Venezuela a concierto. Yo te pago el boleto. ¡Vamos!”. Luego de ello, Noel y el joven se dieron un cálido abrazo y recibieron aplausos de todos los presentes. VIDEO: Latina