María Fernanda Véliz, la única hija de Tommy Portugal, manifestó sentirse muy dolida por la presunta falta de atención de su padre. “Siempre sentí que él no me veía como hija, nunca llegó a verme como hija (...) Yo le dije a él que, tal vez, como anda con gente de mi edad, no me ve como hija, y por eso mismo le dije que empecemos una relación como amigos, para no perder el contacto, pero no funcionó tampoco”, expresó ante las cámaras de “Magaly TV, la firme”. La joven señaló, además, que aunque el exnovio de Estrella Torres nunca la ha negado, tampoco la ha reconocido legalmente, motivo por el cual no lleva su apellido. Video: ATV