A raíz del estreno de “La gran estrella”, el programa “América hoy” comentó los detalles que dejó la primera gala. Esto le trajo recuerdos no gratos a Brunella Horna, ya que en 2016 participó en el formato “El gran show”, en el que recibió duras críticas por parte de Michelle Alexander y Carlos Cacho, quienes aseguraron que no tenía talento. “Felizmente que Willy Colón tiene orden de captura en el Perú y no puede venir a ver el baile. Fuera de ritmo, desfasado”, le dijo la productora aquella vez. “Prefiero no recordar. Ustedes saben que a partir del 2016 olvidé todo. Pero mira dónde estoy (...). Por lo que sea, pero tengo trabajo en televisión en el mejor programa de América TV”, comentó Brunella. VIDEO: América TV