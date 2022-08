El presentador de televisión Adolfo Aguilar señaló, en entrevista para La República, que estuvo en contacto permanente con Diego Bertie la misma semana de su muerte, ocurrida en su vivienda de Miraflores. “No solamente lo conocía, sino que la última semana he estado cerca con él. Hemos conversado, viendo algunos proyectos, muy pendiente de sus conciertos. Es una pérdida muy grande para la comunidad artística, para el Perú y para el mundo”, expresó. Sobre el sepelio del artista, aclaró que fue privado y para su familia. “Fue supercerrado y yo no quise ir, no se puede”, aclaró. VIDEO: Omar Coca/URPI-GLR