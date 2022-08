Sergio George, exitoso productor musical de salsa que reside en la ciudad de Miami, se encontraba junto al jurado de “La gran estrella” cuando el coanimador Edson Dávila, conocido como ´Giselo´, se puso a cantar el exitoso tema peruano de Tito Silva Music “Mi bebito fiu fiu”, inspirado en “Thank you” de Dido. “Yo le agradezco toda la oportunidad, pero mi lugar es este, en ‘La gran estrella’ porque en ‘América hoy’ no me alcanza... Tengo una cancioncita, chiquita, para que me escuche ‘Serg’”, dijo Dávila. Así, después de la interpretación, George solo atinó a sonreír. VIDEO: América TV.