Gabriel Rondón de “De vuelta al barrio” se despide de Diego Bertie: “Era como un padre”

El joven artista Gabriel Rondón, quien también es hijo del periodista de espectáculos Ricardo Rondón, ha dado, desde Chile, su reflexión sobre la muerte de Diego Bertie, quien actuó con él en “De vuelta al barrio”. “Era uno de los grandes maestros, cuando entro a la serie casi me adopta. Un día, mi papá me comentó que se cruzó y dijo que me cuidaría. Era como un maestro y un padre porque cuántas veces pedía un consejo actoral justo antes de iniciar una escena. Diego me apoyó y demostró su gran corazón. Con mucha paciencia me enseñaba mucho”, indicó el intérprete. VIDEO: EL POPULAR