El fallecimiento de Diego Bertie ha conmocionado a todos los peruanos el último 5 de agosto. Por ello, los reporteros abordaron con insistencia a los familiares del actor peruano en busca de alguna declaración, hecho que indignó a muchas figuras, entre ellas, Juliana Oxenford. La periodista lamentó la falta de empatía de la prensa al no tener tacto al momento de acercarse a los deudos, entre ellos la hija del actor. “Los seres humanos tenemos derecho a llorar en soledad y en privado, con nuestros familiares y la gente que queremos, no estar expuestos a una situación donde van a terminar presentando un primer plano de la lágrima, del dolor. Eso no es noticia”, expresó. VIDEO: ATV