La cubana Lisandra Lizama dijo que su matrimonio con el empresario Mauricio Diez Canseco marcha mejor que nunca, puesto que él es un hombre muy romántico. “Él todos los días me deja un papelito pegado en el espejo con una frase de amor y por eso digo que él se inventa todos los días una razón para enamorarme más. Entonces, más feliz no puedo estar, como mujer casada que soy”, comentó. En ese sentido, confesó que desea convertirse en madre de trillizos junto al popular ‘Brad Pizza’. “ Siempre he soñado que tengo trillizos (...) , claro que se puede cumplir, tengo antecedentes de eso en mi familia”, manifestó para La República durante la presentación oficial de Las Chicas Doradas. VIDEO: Maria Pía Ponce / URPI-LR