Lucy Cabrera y Magaly Medina se pelean por ‘Juan Gabriel’: “No me gustan los shows baratos”

Magaly Medina no aguantó más y se enfrentó a Lucy Cabrera, la abogada de Ronald Hidalgo, luego de que quisiera ingresar al set junto a su patrocinado. Fiel a su estilo, la ‘Urraca’ le respondió a la exvedette: “¿No sabe hablar?, que venga y hable. (...) El show lo estas haciendo tú, debido a eso voy a tener que terminar el tema acá. Si te portas así como abogada, imagínate, deberías pedir la conciliación. (...) Hay un niño de por medio. No me gustan los show baratos ”. La conductora mandó inmediatamente a corte tras discusión con la defensa del imitador de Juan Gabriel de “Yo soy”.