Alejandra Baigorria le desea lo mejor a Mario con Korina: “Me da gusto que haya sentado cabeza”

Alejandra Baigorria se presentó el 4 de agosto en el set de “En boca de todos” y se mostró contenta y agradecida de que Mario Hart, su expareja, haya dicho que celebraría un próximo compromiso de ella con Said Palao, puesto que considera que “sería una buena esposa”. “Muchas gracias. Él conoce bastante bien mi personalidad... yo me entrego al cien por ciento... es una esencia que uno tiene... Además, me da mucho gusto que él haya sentado cabeza, que haya formado una familia , se le ve muy bien de padre, de esposo. Mis felicitaciones porque sé que viene un bebé en camino... Le deseo a él y a Korina siempre lo mejor”, manifestó la empresaria, demostrando así que todos los rencores quedaron en el pasado. VIDEO: América TV