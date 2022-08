Madre de Rodrigo Cuba se pronuncia tras denuncia de Melissa Paredes por violencia psicológica

Siguen los enfrentamientos. Luego de que Melissa Paredes denunciara a su exsuegra Ysmena Piedra por presunta violencia psicológica contra su menor hija, esta decidió pronunciarse. La madre del ‘Gato’ Cuba dio sus descargos y aseguró que la conducta de la exconductora de “América hoy” pone en riesgo el bienestar de la menor. “Con fecha 19 de julio del presente año, he sido notificada con la ampliación de las medidas de protección en contra de la madre (Melissa Paredes), en donde se establece su alejamiento (en) un radio no menor de 100 metros, mismo que se cumple; sin embargo, desde ese día no cesan las llamadas hacia mi persona o mensajes por WhatsApp de sus familiares, situación que no solo me perturba, sino que pone en riesgo la estabilidad y la adecuación de mi nieta a su nueva realidad provisional. La madre antepone su bienestar frente al de su hija”, manifestó mediante documento la progenitora de Rodrigo Cuba. VIDEO: Willax