Gisela aseguró que no le gusta mostrar las marcas de sus carteras en una indirecta que le habría lanzado a Magaly.

¡No se queda callada! Magaly Medina criticó a Gisela Valcárcel tras una indirecta que le habría mandado por redes sociales, luego de que luciera sus costosas compras en EE. UU. En la publicación que hizo la ‘Señito’, aseguró que no le gusta mostrar las marcas de sus carteras, por lo que la ‘Urraca’ no dudó en responderle fiel a su estilo: “Ella qué se mete. Está bien que otros rajen que no les parezca que yo aparezca comprando (...) Ella ni se las compra. La que tiene es una de las carteras más baratas, Vuitton, que están entre los 800 y 950 dólares. Para lo que ella tiene o podría gastar, es barato”, mencionó. VIDEO: ATV