Esposa de ‘Coyote’ Rivera confirma que mujer le envió fotos de él: “Le quitó el aro”

La esposa de ‘Coyote’ Rivera, Lorena Cárdenas, confirmó que una mujer le envió fotos comprometedoras del exfutbolista y que hasta le quitó a él su anillo de matrimonio. Se refiere a Julia, quien asegura que fue pareja del deportista desde hace más de un año y que él siempre le prometió que estaba separado. “Eso sí, (me mandó fotos) hasta del aro de mi esposo, cuando se lo había quitado , le pedí que me lo devuelva y no me lo quiso dar. Ella se ha subido al carro de mi suegra, al de Julio, al carro de Paolo...”, expresó la madre de las hijas del hermano de Paolo Guerrero. Video: Panamericana TV