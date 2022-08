Mario Hart estuvo como conductor en el programa “En boca de todos”, en que habló sobre la relación de Alejandra Baigorria y Said Palao. El piloto aseguró que no cree que ellos se sientan presionados para casarse y, por el contrario, espera que se comprometan pronto. “Yo no creo que haya ningún tipo de presión. Evidentemente, si tienen más de un año, eso indica, pues, que ya son una pareja sólida”. Asimismo, dedicó muchos halagos a su expareja: “Yo creo que sería una buena esposa. Alejandra, por lo que conocemos de ella y hemos visto en sus relaciones pasadas —y en su relación, ahora con Said—, es una mujer que se entrega a la relación (…). Me encantaría que ellos puedan llegar a formalizar”, expresó. VIDEO: América TV