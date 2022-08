Mauri Stern no es entrenador oficial de “La voz Perú”, pero en su calidad de co-coach no deja de hacer noticia. En el programa del lunes 1 de agosto, el exMagneto no pudo ocultar su fastidio con dos participantes del equipo Eva Ayllón: Sonero del Guetto y Jhon Camacho, ya que no pudieron aprenderse la letra de “Detente”, tema de Mike Bahía y Danny Ocean. “Este es el ensayo en el que más desconcertado estoy. No me jod**, no vayan a jod** la oportunidad que esta mujer (Eva) les dio y ‘La voz’ les está dando. Este cabreo es porque creo en ustedes y creemos en ustedes”, dijo ante la sorpresa de sus pupilos. “Nada de aplausos”, añadió. VIDEO: Latina