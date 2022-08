Esposa del ‘Coyote’ Rivera considera que él es una “persona A1″: “No lo considero ampay”

Tras el ampay emitido en el programa de Magaly Medina, Lorena Cárdenas salió al frente y dijo qué opina sobre el ‘Coyote’ Rivera: “Yo ya había conversado con Julio. No se trata de pelear ni de discutir. Las cosas ya están hechas. Simplemente, hay que salir adelante. Las cosas se hablan con prudencia. Jamás me van a escuchar a mí hablando cosas negativas sobre el padre de mis hijas porque Julio es una persona A1. Tuvo errores, como cualquiera, y no considero que este sea un ampay porque Julio y yo ya nos habíamos separado”. VIDEO: América TV