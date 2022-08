Jossmery Toledo niega relación con Christopher Olivares: “Es un muerto enterrado hace tiempo”

Durante la emisión de “En boca de todos”, Jossmery Toledo fue interrogada por los recientes rumores que la relacionaban con Christopher ‘Zancudito’ Olivares. La modelo se mostró decepcionada ante este chisme y lo negó rotundamente. “¿Qué? Ay, por favor. No voy a retroceder como el cangrejo”, dijo sorprendida. “Están haciendo especulaciones con un muerto que se enterró hace tiempo”, sentenció la chica reality. A su vez, Jossmery Toledo reveló no estar involucrada con un futbolista peruano, pero no negó tener algo con un deportista extranjero. VIDEO: América TV