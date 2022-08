Rafael Cardozo se tomó el tiempo de deliberar entre Michelle Soifer y Said Palao. Luego de una larga conversación con ambos competidores, el brasileño tomó la decisión que consideraba mejor para “Esto es guerra”. Sin embargo, Alejandra Baigorria no estuvo de acuerdo: “Yo que Said no regreso. No encontrarán mejor participante que él”. VIDEO: América TV