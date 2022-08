‘Coyote’ Rivera abandonó su hogar tras ampay, aseguró Lorena Cárdenas en un enlace con “En boca de todos”. Dijo que ya estaban separados desde abril del 2022, pero aún no lo anunciaban públicamente por proteger a su familia. “No quise decir nada, porque no soy una persona pública. Quise proteger a mis hijas y a las de Julio”, señaló este 2 de agosto. “Nuestra separación se hizo de manera cordial y sana. Me gustaría que lo respeten (...) Pido discreción y cuidado en lo que hablan, porque tenemos hijos y hay que protegerlos”, agregó. Video: América TV.