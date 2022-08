Alejandra prefiere irse de “EEG” a que Said salga: “Que se quedé y yo me voy”

Alejandra Baigorria no se quedó callada y tomó el micrófono para reclamar lo que consideró una injusticia en “EEG”, en su edición del 2 de agosto, luego de que su pareja, Said Palao, fuera eliminado de la competencia por decisión de Rafael Cardozo, quien minutos antes intentó chantajearla al decirle que tenía que disculparse con él. En su afán, la chica reality se ofreció a tomar el lugar de su novio. “Que se quedé y yo me voy”, pero su petición fue rechazada por el tribunal. VIDEO: América Televisión