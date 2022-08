“Amor y fuego” emitió una nota sobre Fiorella Retiz y se presume que ya habría encontrado el amor al lado de un joven marino. Rodrigo González no se guardó nada y comentó este supuesto vínculo: “A ella no le importa mucho eso, no se hace problemas con eso. Ojalá sea soltero; y si no, la mujer, por favor, que se comunique con nosotros, estamos acá para ayudarte”. VIDEO: Willax TV