Shirley Arica marca distancia de Karen Dejo y admite que no la pasa: “Sí, me cae mal”

Leysi Suárez fue otra de las invitadas que se sometió a una serie de preguntas para el canal de YouTube de Shirley Arica. Ahí la modelo fue consultada por sus incidencias más polémicas, así como el tipo de relación que mantuvo con algunos personajes de la TV. Uno de ellos fue Karen Dejo. Fue así que Arica le consultó a Suárez el motivo de su rencilla con la ex chica reality. “¿Por qué te llevas mal con la Karen Dejo?”, le preguntó. En seguida, Leysi notó que hubo un cierto sinsabor en Shirley al referirse a la figura de TV. “¿A ti te cae mal?”, preguntó a su amiga. Arica no tuvo más remedio que admitir que no pasaba a Karen Dejo: “A mí me cae mal la verdad. Sí, lo admito”, respondió. VIDEO: Shirley Arica/YouTube