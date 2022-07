Noah Schnapp causó gran revuelo en su paso por la capital al ser partícipe del evento Comic Covention Lima 2022. A lo largo de su presentación, una serie de interesantes incidencias transcurrieron en torno al artista. La popular canción “El noa noa” de Juan Gabriel sonó a medida que el intérprete hizo su ingreso. Además, en otro momento, le convidaron una gaseosa Inca Kola. Maravillado por su potente color amarillo, el actor bromeo al decir que parecía pis, lo cual generó la risa de los presentes. Luego, se dispuso a dar un sorbo de la bebida y quedó encantado con su sabor. “It´s really good, i love it (Sabe muy bien, me encanta)”, remarcó al menear su cuerpo al ritmo de la música. VIDEO: @hoseokdances/TikTok