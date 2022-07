“Al fondo hay sitio” continúa cautivando a la teleaudiencia con divertidas escenas y es por ello que, con motivo de las Fiestas Patrias, los actores y actrices de la serie entrevistaron a sus propios personajes, uno de ellos fue Magdyel Ugaz. En este divertido encuentro, la artista le preguntó a la carismática Teresita: “Y ahora que ya te veo en vivo y en directo, acá entre nos, cuéntame, ¿tú te has puesto colágeno para tener esos labios tan voluptuosos? ”. Esta, notablemente sorprendida, le respondió: “Toda yo soy natural, no sé si tú puedas decir lo mismo” . Tras ello, la reconocida actriz soltó algunas risas y replicó: “Pero tú qué crees, ¿se me ve natural o pareciera que me he hecho algo?”. Finalmente, ante dicha interrogante, la ‘tía Tere’ contestó: “Magdyel, entre gitanas no nos vamos a leer las manos”. VIDEO: América TV