Leysi Suárez se confiesa cara a cara con Shirley Arica: “Toda la vida me has parecido pesada”

No se guardó nada. Leysi Suárez acudió como invitada al programa de YouTube de Shirley Arica para ser entrevistada y contar algunos de sus embrollos más polémicos a lo largo de sus años en televisión. Leysi y Shirley iniciaron la conversación con un cordial saludo, como amigas entrañables de toda la vida; sin embargo, su relación no siempre fue así. Shirley sacó a relucir que, en el pasado, marcaron distancia porque sus personalidades no congeniaban, lo cual fue confirmado por su entrevistada. “No la pasaba. A mí toda la vida me pareció pesada. Es que es bien pesada, pero, cuando la conocí, me pude dar cuenta del buen corazón que tiene y de lo buena madre que es ”, acotó la exvedette. VIDEO: Shirley Cherres/YouTube