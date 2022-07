Andrés Hurtado afirma que será el próximo presidente del Perú: “No lo dudes”

Andrés Hurtado no deja de sorprender con cada comentario que hace y esta vez no fue la excepción. Durante la última edición de su programa sabatino, el conocido conductor de TV se mostró muy confiado y le afirmó a una televidente que será el próximo mandatario del Perú. Todo sucedió mientras respondía llamadas en vivo de la audiencia y la participante expresó sus deseos de verlo como el sucesor de Pedro Castillo. Ante esto, la figura de Panamericana le dijo que no desconfíe de sus palabras, pues él llegará al poder próximamente. “No lo dudes, que voy a ser el presidente del Perú” , señaló. VIDEO: Panamericana Televisión