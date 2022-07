Yidda Eslava ha preocupado a sus seguidores por su estado de salud, luego de que en las últimas semanas anunciara que se desmayó hasta ocho veces y que se iba a realizar estudios para descubrir las posibles causas. En esta oportunidad, reveló en sus historias de Instagram del último sábado 30 de julio que sufrió un accidente en su estadía por el norte del país. “Lo último que me faltaba, estaba escapando de Maro para que coma, porque a veces no quiere comer cuando me ve, entonces corrí y me rompí la cabeza”, expresó la pareja de Julián Zucchi. VIDEO INSTAGRAM