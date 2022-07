Maricarmen Marín cuenta si le gustaría tener otro hijo: “Mi experiencia ha sido maravillosa”

Maricarmen Marín disfruta plenamente de su etapa como madre primeriza, así lo viene demostrando en redes sociales cada vez que comparte alguna foto o video de su pequeña hija. No obstante, ante la pregunta de un seguidor en Instagram, aclaró que, de momento, descarta la idea de convertirse en madre nuevamente, pues se sigue adaptando a esta nueva etapa de su vida junto a su pareja Sebastián Martins. “¿Tendrías otro hijo o hija?”, fue la pregunta que le dejó un usuario. “La experiencia ha sido maravillosa, me encantaría. Me hubiera gustado tener una familia más grande, pero estoy recién adaptándome a esta primera ”, explicó la jueza de “Yo soy”. VIDEO: Instagram