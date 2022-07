¡Se cansó de las críticas! Brunella Torpoco respondió a todos sus detractores, quienes le hicieron comentarios despectivos por utilizar, en repetidas ocasiones, los mismos vestidos. Ante ello, la salsera aseguró qué seguirá reutilizando su ropa. “Este vestido me lo puse en esta gira la primera fecha y hoy me lo estoy poniendo de nuevo porque puedo, porque me gusta y no me lo voy a poner una vez y luego lo voy a botar... acá tenemos que reutilizar, esta es la segunda vez que me lo pongo y luego tres, cuatro o cinco veces hasta que se rompa (...) En estos tiempos no estamos para malgastar plata”, sostuvo. VIDEO: Instagram