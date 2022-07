Durante la transmisión del desfile militar, Lorena Álvarez relató el momento en el que la Fuerza Aérea del Perú pasó, y recordó a su difundo abuelo, quien perteneció a esta institución. “Bien dicen, cuando un miembro de la Fuerza Aérea muere, en verdad no ha muerto, vuela más alto. Me he emocionado porque me he acordado de mi abuelo, que ahora nos acompaña desde el cielo, el honor y orgullo que sentía”. VIDEO: Latina.