Paolo Goya regresó al Perú tras ser llamado por la producción de “Al fondo hay sitio” para ser parte de esta novena temporada. Durante una entrevista con América TV, el popular ‘Hiro’ expresó cómo se siente poco tiempo antes de su aparición en las pantallas peruanas. “Recién he venido y he tratado de ver dónde está el baño y las cosas. Vine un ratito para probarme el vestuario. A todos no los veo hace más de siete u ocho años. Verlos me hace recordar las épocas divertidas en que grabamos”. VIDEO: América TV