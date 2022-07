Giancarlo Scarpati y Eddie Hidalgo, el popular ‘Mero’ Loco, aparecen dándose un beso en un video de Tiktok. En las imágenes, el polémico personaje comenta “Con el Merito loco, lindo y hermoso. He venido a verte, así que agárrate Susy Díaz” y luego el empresario dice “Susy Díaz, a ti no te quiero, lo quiero a Giancarlo”. En otro momento de la grabación, el ‘Mero’ lanza un curioso comentario: “Giancarlo, esos labios me hacen recordar a alguien” y Scarpati le contesta “¿A quién Merito?”. Como se recuerda, Susy Díaz y el ‘Mero’ Loco mantuvieron una relación sentimental que duró aproximadamente 14 años. Video: Tiktok