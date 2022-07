El modelo y exintegrante de “Combate” Mario Irivarren ha contado a sus seguidores en redes sociales que tuvo un accidente en el rostro mientras se encontraba esquiando en Chile, país al que viajó para reencontrarse con su excompañero de reality Pancho Rodríguez. “Intento 1, intento 2, intento 3… Algo me decía que no debía hacerlo. Terminé con la tabla incrustada y me golpee la cara contra la nieve”, explicó el modelo. VIDEO: Instagram