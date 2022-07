Ethel Pozo resolvió dudas de sus seguidores en redes sociales y respondió por qué debe usar extensiones. Contó que es parte de la genética y, en ese sentido, recurre a ello cada vez que aparece en televisión. “No me está faltando cabello, lo que pasa realmente es que nunca lo he tenido. Lo que ustedes ven aquí (mientras se agarra la cabeza) son extensiones y me los pongo para el programa de televisión. Es algo que uso siempre”, dijo la hija de Gisela Valcárcel. Video: Instagram.