¡No será parte del retorno de la ‘Señito’! Carlos Cacho habló con La República sobre sus proyectos actuales y los que posiblemente asumiría. Cuando se le consultó si formará parte de alguna producción de televisión, el estilista respondió fuerte y claro: “Si me lo preguntas por Gisela, nadie me ha llamado. Igual la estoy esperando, me muero por verla. Siempre estamos en comunicación y me encanta. Le deseo toda la suerte del mundo”. Además, la gente la está esperando hace tiempo”. De igual forma, señaló que la presentadora no le ha pedido apoyo para la boda de Ethel Pozo. “Yo me imagino que ya tiene a su gente. Le va a salir espectacular”, comentó. Video: Giuliana Castillo / URPI-LR