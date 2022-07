Flavia Laos y Austin Palao protagonizaron un peculiar momento al visitar una de las hermosas playas de Tailandia, luego de que la modelo quisiera ingresar al mar pero las autoridades locales le llamaran la atención para que no ingrese al lugar. “Es súper lindo. Me traté de meter al mar y me tocaron el pito. No se puede nadar al parecer, no sé por qué”, comentó la también actriz. Cabe mencionar que esta zona es un área de reserva natural para preservar los arrecifes de coral. Video: Flavia Laos/ Instagram