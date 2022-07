La modelo Brunella Horna pasó un curioso momento en el programa “América hoy” tras afirmar que Tailandia es un destino “barato” para viajar. “Para Tailandia es caro el pasaje, pero estar ahí es muy barato. Gasté 1.000 dólares en una semana” , comentó Horna. Esto no pasó desapercibido por la excongresista Susy Díaz, quien le respondió a la modelo dejando entrever que ella no habría pagado su viaje. “Pero será barato porque tú no pagas ”, afirmó Díaz, lo que provocó las risas de Janet Barboza y Ethel Pozo. VIDEO: América TV.