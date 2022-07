Alejandra Baigorria ‘cuadra’ a Patricio Parodi durante tensa discusión: “Ubícate, chibolo”

Alejandra Baigorria y Patricio Parodi protagonizaron uno de los momentos más tensos de la décima temporada de “Esto es guerra”. Todo inició cuando Michelle Soifer y Patricio acusaron a la ‘Rubia de Gamarra’ de caminar en las competencias. La empresaria no se quedó callada y comentó una infidencia en vivo. La modelo afirmó que ‘Pato’ ya no asistía a las parrillas de los Parodi debido a que Austin ahora viene saliendo con Flavia Laos, expareja del chico reality. Como contestación, el capitán de los ‘guerreros’ le increpó que él no se defendería de la misma manera. Fue ahí cuando Baigorria le dijo: “ Di algo, yo no tengo vergüenza; así que ubícate, chibolo ”. VIDEO: “Esto es guerra”