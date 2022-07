Tepha Loza sufre problemas tras lesión en el tobillo: “Se me ha inflamado la columna”

La lesión de Tepha Loza le trajo complicaciones a nivel corporal. Este martes 26 de julio, la chica reality se comunicó con sus seguidores para informarles sobre su estado de salud: “Hola, mi gente hermosa. Espero que estén bien, yo no tan bien como ustedes, estoy pasando por un proceso bien fregado por la lesión, por culpa de la fractura que tengo en la cabeza del astrágalo y por estar con las muletas de aquí para allá y no descansar como debería descansar. Se me ha inflamado toda la columna, estoy con puros medicamentos, terapia todo el día, todos los días”. VIDEO: Instagram.