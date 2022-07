Néstor Villanueva busca hacer las paces con Flor: “Para la tranquilidad de nuestros hijos”

Continúa la polémica entre Flor Polo y Néstor Villanueva. Esta vez, el cantante llegó tarde a la Municipalidad de Surco para firmar la ratificación de divorcio con Flor Polo. Susy Díaz reveló que tomarían medidas legales: “Si no llega, presentamos la demanda por causal, conducta deshonrosa” , dijo a “América hoy”. Sin embargo, el cumbiambero no se mostró afectado y, a su salida del recinto, fue abordado por las cámaras de diferentes programas, quienes le preguntaron qué piensa de los comentarios de su exsuegra y si verá nuevamente a su expareja. “Yo siempre he querido hacer las cosas bien. De hecho, nos vamos a ver porque seguimos siendo padres y eso es lo que tenemos que pensar, estar tranquilos para la tranquilidad de nuestros hijos”. VIDEO: Willax TV