Gigi Mitre discute en vivo con Milena Zárate: “Te haces la víctima, no te creo”

Gigi Mitre y Milena Zárate sostuvieron una acalorada discusión en el set de “Amor y fuego” luego de que la primera señalara que Juan Carlos Ulloa, el hermano de la colombiana, habría estado en Perú y salido de aquí junto a Greissy Ortega con dirección a Estados Unidos. “No, él no estaba acá. No puedes asegurar algo porque no vives conmigo. Él estaba en Colombia, y de Bogotá se han ido los dos (a Estados Unidos con Greissy). No me consta”, aseveró Milena. Ante ello, la compañera de Rodrigo González respondió: “Milena, no empieces con ese tema de hacerse la víctima. Nosotros fuimos testigos de que nos metiste una ‘cutraza’, tú y tu hermano. No voy a discutir contigo porque tú sabes que es verdad, tu hermano por la ilegalidad se ha movido. Yo no te creo, está bien, es mi opinión”. Video: Willax