El recordado Tony de “Pataclaun”, Carlos Carlín, se sumó a los artistas que cuentan con un videopodcast y tituló al suyo como “Carlín en la red”. El 21 de julio, publicó una entrevista que tuvo con Patricio Suárez-Vértiz. El hermano menor del intérprete de “Cuando pienses en volver” regresó al Perú después de radicar en Estados Unidos por varios años. “Vivía con puro americano viejo”, manifestó y dio pie a que Carlín comentara: “Yo también me llevó bien con la gente vieja, a los jóvenes no los soporto”. Por ello, Patricio le preguntó al actor a qué se debe que sea tan ermitaño. “Porque no soporto a la raza humana” , respondió el íntimo de Johanna San Miguel. VIDEO: Carlos Carlín