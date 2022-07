Brunella Horna se confesó con “América espectáculos”. La conductora comentó las razones por las que no tenía puesto su anillo de compromiso durante la emisión de “América hoy” del 25 de julio. “Estaba maquillándome y digo: ‘¡mi anillo, me olvidé!’ No lo había traído, lo que pasa es que acá cuentan todo lo del camerino, no se puede decir nada. Edson me delató y se me pasó, salí rápido, me falló la alarma y me olvidé ponerme el anillo”, contó la presentadora. “La verdad le pido disculpas (a Richard Acuña). Yo creo que a todo el mundo le puede haber pasado. Pasó una semana (desde su pedida de mano), pero es que recién me estoy acostumbrando, me había olvidado”, añadió Brunella Horna. Asimismo, descartó que haya tenido problemas con el hijo de César Acuña. VIDEO: América TV