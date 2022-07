Alejandra Baigorria no tuvo el viaje a Disney que esperaba. La integrante de “Esto es guerra” aún no logra recuperar la maleta que Latam perdió durante su vuelo a Estados Unidos. Ya han pasado dos días de lo ocurrido y la chica reality ha reclamado por la inacción de la empresa frente a este problema. “Dicen que siguen investigando. Lo peor de todo es que ni siquiera me han dicho ‘te damos un bono para que puedas comprar pasta de dientes, pijama, calzones’. Con qué me visto si no tengo mi maleta ni absolutamente nada”, dijo indignada. VIDEO: Alejandra Baigorria/Instagram