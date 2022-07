Yahaira Plasencia continúa dando que hablar por el vestuario que usó en la gala de los Premios Juventud 2022. La producción de “Amor y fuego” se comunicó con la exasesora de la salsera Nicole Akari, y ella también criticó al vestido naranja: “Eso para mí es algo que tú te pones un día de playa normal. Yo creo que ir con algo así es absurdo. Irte con un vestido de licra tan simplón. A mí me dio pena y vergüenza”. Finalmente, reveló que la cantante tuvo otras propuestas para el vestuario, pero las ignoró: “Tuvo dos pruebas y en esas pruebas estuvo feliz. No me sorprende, esto ya ha pasado antes y se está haciendo una costumbre”. VIDEO: Willax TV.