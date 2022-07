Melissa Klug sobre Yahaira Plasencia en Premios Juventud: “No veo lo que no me importa”

Tras su paso por el set de “América hoy”, Melissa Klug conversó con las cámaras de La República y se refirió a la presencia de Yahaira Plasencia en los Premios Juventud. “No la veo. ¿Sabes lo que he visto? A Kimberly García, que ha ganado dos medallas de oro. No sé nada de ella (Yahaira Plasencia) porque no sigo lo que no me importa”, expresó entre risas. VIDEO: La República