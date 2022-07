Aunque intenta no hablar del futbolista, Melissa Klug fue consultada por Jefferson Farfán, quien acaparó titulares tras dar una polémica entrevista a Jazmín Pinedo. Sin embargo, la empresaria se mostró desinteresada en saber qué es lo que sucede en la vida del jugador y al preguntarle por el último escándalo del ‘Diez de la calle’, aclaró que no está pendiente de su vida. “Desconozco totalmente y tampoco me interesa. No sé qué ha pasado y no es mi incumbencia”, manifestó. Asimismo, dijo entre risas que con estas actitudes parece que está más involucrado en el mundo del espectáculo que en lo deportivo. “Yo creo que antes de estar un poquito metido en lo deportivo, está más metido en la farándula ”, agregó. VIDEO: Gianella Aguirre / URPI-LR